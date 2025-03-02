FT узнала о планах США перезапустить «Северный поток – 2»

Бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток – 2», управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг работает над планом по перезапуску газопровода при поддержке американских инвесторов.
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