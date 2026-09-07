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Царьград

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Житель Ханты-Мансийска похитил у пары из Орехова-Зуева 3,5 млн рублей

Житель Ханты-Мансийска похитил у пары из Орехова-Зуева 3,5 млн рублей

В Московской области задержан 25-летний житель Ханты-Мансийска, которого подозревают в хищении денег у семейной пары из Орехово-Зуева.

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