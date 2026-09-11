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Тульские новости

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Бывшего начальника ГАИ Щекинского района приговорили к штрафу и запрету должности

Бывшего начальника ГАИ Щекинского района приговорили к штрафу и запрету должности

Бывший начальник щекинского ГАИ приговорён к штрафу в 400 тысяч рублей и лишению права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на 2 года за присвоение мотоцикла и автомобиля с штрафстоянки.

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