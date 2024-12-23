«Вес при таком режиме начинает гореть сам по себе. На адреналине чувство голода обычно уходит». Дикиджи о питании

21 декабря Дикиджи одержал победу на чемпионате России в Омске. – У тех, кто катался после вас, набралось в совокупности такое количество ошибок, что невольно впору задуматься о невыносимом напряжении последней разминки.
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