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В Роспотребнадзоре заявили, что оспа обезьян может привести к потере зрения

В Роспотребнадзоре заявили, что оспа обезьян может привести к потере зрения

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с "Известями" заявила, что после оспы обезьян, вероятно, будут долговременные последствия, в том числе связанные со зрением.

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