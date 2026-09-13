Удары по Киеву и Одессе усилились, на Украине назвали "дедлайн ноябрь-декабрь"

Характер российских ударов по объектам на территории Украины меняется: давление становится более продолжительным, а в центре внимания оказываются не только военные предприятия и энергетика, но и транспортная инфраструктура, топливное обеспечение и порты.
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