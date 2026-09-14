NASA и IBM создали самую полную ИИ-карту Луны: она находит водяной лёд на 20% точнее спецмоделей

Открытая модель Lunar Foundation Model объединила гравитационные карты GRAIL, снимки LRO, данные о температуре и рельефе в единый формат NASA и IBM представили Lunar Foundation Model — самую полную на сегодня карту Луны, составленную при помощи искусственного интеллекта, и способную выявлять водяной лёд более чем на 20% точнее специализированных моделей машинного обучения.