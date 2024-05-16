«Выжженная земля»: чего добиваются ВСУ в зоне СВО Ольга ВайленкоНа фоне военных действий на Донбассе становится ясно, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) прибегают к тактике «выжженной земли», аналогичной той, которую использовали немецкие войска во время Второй мировой войны.