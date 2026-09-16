«Может этому министру лучше в Африке?»: общественница Поплавская «набросилась» на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут из-за «охоты на жирафов»

Актриса и блогерша задалась вопросом о том, нет ли у российского министерства более важных задач, чем несколько лет «выбивать» хоть одного длинношеего из ЮАР.
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вы бы делом занялись... а министерка правильно говорит!
А почему вообще жирафами минсельхоз занимается? Оно их доить собирается или на мясо?
Уважаемые Комментаторы!
Причина НЕ в Дипломе!
Причина в Человеке!!!
Да, не тем занимаются министры. Тут амброзией все земли заросли, миллионы га не обработаны, падеж скота идет полным ходом, разворовывание ресурсов кругом, жгут леса почем зря, золотую рыбу едим хотя кругом моря, а ей … жирафа подавай. Дико и невежественно по отношению к россиянам.
Ни одного руководителя высшего звена нет адекватного, все не на своём месте...!!!