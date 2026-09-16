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Медвежий угол

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«Может этому министру лучше в Африке?»: общественница Поплавская «набросилась» на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут из-за «охоты на жирафов»

«Может этому министру лучше в Африке?»: общественница Поплавская «набросилась» на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут из-за «охоты на жирафов»

Актриса и блогерша задалась вопросом о том, нет ли у российского министерства более важных задач, чем несколько лет «выбивать» хоть одного длинношеего из ЮАР.

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александр град

Да, не тем занимаются министры. Тут амброзией все земли заросли, миллионы га не обработаны, падеж скота идет полным ходом, разворовывание ресурсов кругом, жгут леса почем зря, золотую рыбу едим хотя кругом моря, а ей … жирафа подавай. Дико и невежественно по отношению к россиянам.