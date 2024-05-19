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Ещё одна пара из Архангельской области зарегистрировала брак на выставке «Россия»

Ещё одна пара из Архангельской области зарегистрировала брак на выставке «Россия»

Вчера на первом всероссийском свадебном фестивале состоялась церемония бракосочетания для пар Северо-Западного федерального округаВ их числе отпраздновали торжество на ВДНХ и Матвей Мизгирёв и Наталья Боковикова из Котласа.

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