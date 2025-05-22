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Царьград

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Губернатор Миляев: в Тульской области уже 10 волна воздушной атаки

Губернатор Миляев: в Тульской области уже 10 волна воздушной атаки

Один из беспилотников врезался в многоквартирный дом.Об отражении силами ПВО десятой за минувшие сутки атаки сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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