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Воронежские новости

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Расходы нефтегазовой отрасли на ИИ достигли 2,7 млрд рублей

Расходы нефтегазовой отрасли на ИИ достигли 2,7 млрд рублей

За прошедший год нефтегазовые компании направили 2,7 млрд рублей на решения с использованием искусственного интеллекта, а общие расходы отрасли на цифровизацию составили 151 млрд рублей.

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