"Путин добился успеха без каких-либо уступок", — оценил бывший глава российского МИД Андрей Козырев, говоря о телефонной беседе Путина с Трампом.
На Западе признали: Россия добилась успеха без каких-либо уступок
Комментарии
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Ваша Светлость
У меня вопрос: А почему Козырев жив до сих пор?
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16 час.
Регина Толстоброва
Пока об успехах говорить рано. Недавно была информация, что украина обстреляла энергетический объект на Кубани. Вот тебе бабушка и юрьев день.
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15 час.
Александр Шипилов
Трамп просто пудрит мозги Путину. "Американский лидер Дональд Трамп разъяснил позицию США в переговорах по украинскому конфликту. Он заявил, что приоритетом для Вашингтона является возвращение Киеву как можно большего. Для этого, по словам республиканца, "мы сделаем всё возможное"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины - мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше,." Трамп себя ведёт как будто не они начали эту войну, хотя уже сам несколько раз говорил что это Байдан всё начал. Значит Америка начала она и виновата в начале этой войны. Чувствует себя хозяином это не допустимо, Россия побеждает значит Россия должна командовать, и требовать устранить первопричину начала СВО, это чтобы Трамп сначала отодвинул НАТО от границ России, а уже потом может быть разговор об прекращение огня. А России надо выбирать и делать то что выгодно и нужно для России.
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9 час.
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