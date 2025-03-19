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  • Eduard
    Такой бред! Главное правду не пишут,Не русские, не ЦР...
  • Александр Бабин
    Бред наркомана или сумасшедшегоНе русские, не ЦР...
  • Александр Шипилов
    Трамп просто пудрит мозги Путину. "Американский лидер Дональд Трамп разъяснил позицию США в переговорах по украинском...На Западе признал...

На Западе признали: Россия добилась успеха без каких-либо уступок

На Западе признали: Россия добилась успеха без каких-либо уступок

"Путин добился успеха без каких-либо уступок", — оценил бывший глава российского МИД Андрей Козырев, говоря о телефонной беседе Путина с Трампом.

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Комментарии
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Ваша Светлость
У меня вопрос: А почему Козырев жив до сих пор?
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16 час.
Регина Толстоброва
Пока об успехах говорить рано. Недавно была информация, что украина обстреляла энергетический объект на Кубани. Вот тебе  бабушка и юрьев день.
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15 час.
Александр Шипилов
Трамп просто пудрит мозги Путину. &quot;Американский лидер Дональд Трамп разъяснил позицию США в переговорах по украинскому конфликту. Он заявил, что приоритетом для Вашингтона является возвращение Киеву как можно большего. Для этого, по словам республиканца, &quot;мы сделаем всё возможное&quot;Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины - мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше,.&quot; Трамп себя ведёт как будто не они начали эту войну, хотя уже сам несколько раз говорил что это Байдан всё начал. Значит Америка начала она и виновата в начале этой войны. Чувствует себя хозяином это не допустимо, Россия побеждает значит Россия должна командовать, и требовать устранить первопричину начала СВО, это чтобы Трамп сначала отодвинул НАТО от границ России, а уже потом может быть разговор об прекращение огня. А России надо выбирать и делать то что выгодно и нужно для России.
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9 час.
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