Кавай Ленард по-прежнему проводит только индивидуальные тренировки

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард недавно был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.

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