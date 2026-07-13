Архангельская область вошла в топ-30 по доступности жилья

Архангельская область заняла 26-е место в рейтинге доступности жилья, составленном РИА Новости. Исследование демонстрирует, какой срок потребуется семье с одним ребенком, получающей медианную заработную плату, для накопления средств на квартиру площадью 60 квадратных метров без использования ипотечного кредитования.
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