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Царьград

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Архангельская область вошла в топ-30 по доступности жилья

Архангельская область вошла в топ-30 по доступности жилья

Архангельская область заняла 26-е место в рейтинге доступности жилья, составленном РИА Новости. Исследование демонстрирует, какой срок потребуется семье с одним ребенком, получающей медианную заработную плату, для накопления средств на квартиру площадью 60 квадратных метров без использования ипотечного кредитования.

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