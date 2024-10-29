Лимфому кожи будут диагностировать с помощью микроРНК

В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета совместно с НИЦ «Курчатовский институт» нашли способ повысить точность диагностики грибовидного микоза на ранних стадиях до 90% с помощью исследования экспрессии микроРНК.
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