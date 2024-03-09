ДМИТРИЙ СМИРНОВ «Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»: Страшные времена вездесущего KGB вернулись - русские разведчики проводят на Западе «невероятно крутые операции».
«Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
ФСБ далеко до КГБ, пусть учатся.
Ответить
10 час.
Николай Жариков
ДА любую войну выигрывают Штирлицы..Те парни которые в окопах делают то что надо. А что надо и не надо это на совести разведки .И те парни про которых не принято говорить даже в новостях по моему работаю нормально если наши ракетки ложатся к
Ответить
7 час.
Лариса Фомичева
Да,согласен с утверждением,что КГБ было гораздо круче ФСБ нынешнего.Достаточно вспомнить самый первый терракт,учинённый армянами в московском метро.Ведь тогда КГБ нашло всех всего лишь по обрывку сумки,где было взрывное устройство.Представляете себе?! Никаких камер,ничего-и нашли.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии