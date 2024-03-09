«Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»

Николай Жариков

ДА любую войну выигрывают Штирлицы..Те парни которые в окопах делают то что надо. А что надо и не надо это на совести разведки .И те парни про которых не принято говорить даже в новостях по моему работаю нормально если наши ракетки ложатся к