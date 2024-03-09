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«Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»

«Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ «Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»: Страшные времена вездесущего KGB вернулись - русские разведчики проводят на Западе «невероятно крутые операции».

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
ФСБ далеко до КГБ, пусть учатся.
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10 час.
Николай Жариков
ДА любую войну выигрывают Штирлицы..Те парни которые в окопах  делают то  что надо. А что надо и не надо это на совести разведки .И те парни про которых не принято говорить даже в новостях по моему работаю нормально если наши ракетки ложатся к
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7 час.
Лариса Фомичева
Да,согласен с утверждением,что КГБ было гораздо круче ФСБ нынешнего.Достаточно вспомнить самый первый терракт,учинённый армянами в московском метро.Ведь тогда КГБ нашло всех всего лишь по обрывку сумки,где было взрывное устройство.Представляете себе?! Никаких камер,ничего-и нашли.
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6 час.

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