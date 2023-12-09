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Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 декабря 2023 года: Почему солдаты ВСУ больше не хотят умирать за Зеленского и как погиб акт

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 декабря 2023 года: Почему солдаты ВСУ больше не хотят умирать за Зеленского и как погиб акт

224 беспилотника за неделю недосчитались ВСУ Западная группировка войск на Купянском направлении за неделю отбила 19 атак ВСУ, потери которых составили свыше 480 боевиков, три танка, 13 бронемашин, 12 автомобилей и семь орудий.

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