224 беспилотника за неделю недосчитались ВСУ Западная группировка войск на Купянском направлении за неделю отбила 19 атак ВСУ, потери которых составили свыше 480 боевиков, три танка, 13 бронемашин, 12 автомобилей и семь орудий.