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В Парке Победы Горно-Алтайска пьяный подросток на мотоцикле сбил прохожего

В Парке Победы Горно-Алтайска пьяный подросток на мотоцикле сбил прохожего

4 октября около 20.42 подросток устроил "пьяное" ДТП на территории мемориального комплекса "Парк Победы" в Горно-Алтайске.

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