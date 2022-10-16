Воздушная тревога по всей Украине: в Кременчуге и Николаеве замечены "воздушные объекты"

Сирена воздушной тревоги звучит во всех областях на территории Украины, сообщает "Русская Весна". В Кременчуге и Николаеве местные гауляйтеры заявляют о неких "воздушных объектах" и призывают местных жителей не игнорировать сирены воздушной тревоги.