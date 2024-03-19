Яркие скандалы: как «отметились» Акунин, Быков, Веллер, Орбакайте Елена ГалицкаяМинувшая неделя оказалась богата на скандалы, вызванные высказываниями и действиями известных личностей, которые, казалось бы, когда-то пользовались популярностью и уважением.
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