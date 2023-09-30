Вот оно чо, оказывается. Очередной сеанс обжигающей неполживой правды от «Новой газеты»*. Оказывается, в холокосте виноваты тоже мы.
Найден виновный в холокосте
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать - классики давно об этом знали.
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5 час.
Василий Целовальников
А чего ещё ожидать от "Новой газеты"? На Колыму их (5 колонну), всех скопом, тогда и таких статей, совсем не будет!!!
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5 час.
леонид рыбаков
так в палестине англичанин генерал губернатор их не принимал .И корабль с ними вернулся в порт Констанция(румыния) ну а дальше немцы свою теорию воплотили в жизнь . И еще вопрос а почему мы должны были их принять .ОНИ СПОНСИРОВАЛИ НЕМЦЕВ А МЫ ДОЛЖНЫ Ядерную бомбу уже мы виноваты что сбросили .А если капнуть глубже кто изобрел .Запад хорошо придумывает все что угодно лишь бы первоисточник закопать по глубже
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3 час.
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