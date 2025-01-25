Европейские фашисты устроили Приднестровью блокаду

Слушала вчера по России-24 блеяние главы Приднестровья В. Красносельского - он однозначно блеет не хуже наших, да.
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