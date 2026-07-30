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Мода и Шоу-бизнес

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Он выбрал обе таблетки: лучшие роли Лоренса Фишберна

Он выбрал обе таблетки: лучшие роли Лоренса Фишберна

30 июля американскому актеру Лоренсу Фишберну исполняется 65 лет. Обладатель премий «Тони» и «Эмми», номинант на «Оскар» и «Золотой Глобус», он прошел путь от юного солдата в «Апокалипсисе сегодня» до мудрого и харизматичного Морфеуса — одного из самых узнаваемых наставников в истории мирового кино.

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