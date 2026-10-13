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Трамп заявил, что США продолжают передавать Украине разведданные

Трамп заявил, что США продолжают передавать Украине разведданные

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные. Об этом пишет РИА Новости.

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