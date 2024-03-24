Суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Трое фигурантов признали вину, а один не говорил и не открывал глазаБасманный районный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева (32 года), Саидакрами Рачабализоду (30), Шамсидина Фаридуни (25) и Мухаммадсобира Файзова (19).
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