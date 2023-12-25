Вступивший в ряды ВСУ актер из «Черных кошек» Колесник ликвидирован на фронте

Смерть наступила 24 декабря. Не так давно вступивший в ряды ВСУ актер Богдан Колесник, который известен по роли в российском сериале «Черные кошки», по данным Telegram-канале «Военкоры Русской весны», был убит в зоне СВО во время боя.
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