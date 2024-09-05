В России начался первый день трехдневных выборов. Где и кого выбирают россияне?

В России начался первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу.
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