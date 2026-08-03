Только 20% компаний КИИ готовы к требованиям закона об ИИ – исследование К2Тех

По результатам исследования компании «К2Тех» менее 20% субъектов критически важной инфраструктуры (КИИ) обладают достаточной зрелостью data-инфраструктуры и управления данными для выполнения требований нового закона об искусственном интеллекте (ИИ), принятого Государственной Думой 8 июля 2026 года.