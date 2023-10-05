МО России: "Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ в лесах на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа поразили укрепления и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на Купянском направлении, передает РИА Новости.
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