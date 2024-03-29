Сегодня в Астраханской области электричество отключают в трех городах и четырех поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В пятницу, 29 марта, в плановом отключении электричества находятся 7 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 09:30 до 18:00); Ахтубинский район - с.