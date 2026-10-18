@ imago-images/Global Look Press Tекст: Ольга Самофалова Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров.
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