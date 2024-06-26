В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 июня сообщили, что трое жителей нашего региона обвиняются в организации незаконной миграции на территории региона (п.
В Кузбассе арестовали ОПГ за пособничество в незаконной миграции
Комментарии
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А
Александр
А тех, кому они помогли депортировали?
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16 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
нет конечно .Они уже обзавелись квартирами и сами прописывают своих земляков за бабки , так что России ТРИНДЕЦ полный
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16 час.
В
Валерий
ОПГ три мигранта? Круто по Кузбассу, одному из богатейших регионов России. Спецслужбы с ног сбились, разрабатывая эту тему.
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8 час.
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