Shift Up, разработчики Stellar Blade, объявили о наборе сотрудников для научно-фантаст...

Shift Up, разработчики Stellar Blade, объявили о наборе сотрудников для научно-фантастической ролевой игры ААА-классаShift Up, разработчики Stellar Blade, открыли набор сотрудников для неизвестной кроссплатформенной игры следующего поколения.
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