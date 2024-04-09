Метеорологи предупреждают о загрязнении воздуха в Европе из-за пыли из Сахары

Начавшийся в выходные очередной эпизод переноса по воздуху песчаной пыли из Сахары ведет к высокой концентрации в воздухе PM10 (частиц диаметров менее 10 микрометров) в некоторых областях Пиренейского полуострова, а также Франции и Германии, сообщает Европейская служба мониторинга Copernicus.