Умер режиссер экранизации «Иисус Христос — суперзвезда»

Скончался известный режиссер Норман Джуисон. Публицист Джефф Сандерсон отметил, что он «мирно скончался» на прошлой неделе, однако другие данные не приводятся, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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