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  • Людмила Полищук
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  • Vladimir Lioubimcev
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Чиксон, сын маньяка, — всё: Потомок Чикатило, воевавший под Харьковом, исчез бесследно — "посылка доставлена"

Чиксон, сын маньяка, — всё: Потомок Чикатило, воевавший под Харьковом, исчез бесследно — "посылка доставлена"

Царьград Коллаж Царьграда Сын печально известного маньяка-каннибала Андрея Чикатило — неоднократно судимый Юрий Мирошниченко, он же Чиксон, пропал без вести на Харьковском направлении, где он воевал за ВСУ.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Туда ему и дорога.
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1 д.
НГ
Надежда Гурьева
Какой конец &quot;семейному промыслу&quot;? А внучок с именем в честь деда кажется подрос уже?
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Действительно. Как бы сам дед не инкорнировался в нём.
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1 д.
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