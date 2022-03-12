Аллегри о 3:1 с «Сампдорией»: «Победа помогла «Юве» закрепиться на 4-м месте. Мората – один из лучших форвардов мира по технике»

Массимилиано Аллегри включил Альваро Морату в число лучших форвардов мира. Испанец сделал дубль за «Ювентус» в матче 29-го тура Серии А против «Сампдории» (3:1).

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