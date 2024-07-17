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«Аль-Иттихад» Бензема предложил 55 млн евро за Диаби «Астон Вилле»

Вингер «Астон Виллы» Мусса Диаби может продолжить карьеру в Саудовской Аравиии. «Аль-Иттихад», за который выступает Карим Бензема и который недавно возглавил Лоран Блан, предложил за Диаби 55 млн евро.

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