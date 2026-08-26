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UBS повысил прогноз EUR/SEK на фоне низкой доходности кроны

UBS повысил прогноз EUR/SEK на фоне низкой доходности кроны

UBS пересмотрел в сторону повышения прогнозы по валютной паре EUR/SEK, указав на низкую доходность шведской кроны как на фактор, который ограничивает ее потенциал, несмотря на улучшение внутренних экономических показателей Швеции.

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