Ночью Израиль официально заявил, что начал наземное вторжение в южный Ливан. Заявленная цель - уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ночью Израиль официально заявил, что начал наземное вторжение в южный Ливан. Заявленная цель - уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".
Свежие комментарии