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МРЭО ГИБДД в праздничные дни будет работать по особому графику

МРЭО ГИБДД в праздничные дни будет работать по особому графику

Управление Госавтоинспекции УМВД по Тамбовской области информирует о том, что Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД в период майских праздничных и выходных дней будет осуществлять приём граждан 30 апреля, а также 2, 3 и 11 мая.

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