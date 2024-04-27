МРЭО ГИБДД в праздничные дни будет работать по особому графику

Управление Госавтоинспекции УМВД по Тамбовской области информирует о том, что Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД в период майских праздничных и выходных дней будет осуществлять приём граждан 30 апреля, а также 2, 3 и 11 мая.