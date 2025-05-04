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Вечерний Новосибирск

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Спецпассажир Черномырдин расстрелял конвой 30 лет назад под Новосибирском

Спецпассажир Черномырдин расстрелял конвой 30 лет назад под Новосибирском

В 1983 году в Омскую область прибыл спецвагон с расстрелянным воинским караулом, который необдуманно подсадил в вагон криминального попутчика, бежавшего из-под стражи бывшего караульного Лукина, а тот, улучив момент, перестрелял их, пьяных и спящих, из оставленного без присмотра автомата.

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