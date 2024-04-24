НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Одним — самоограничиваться, другим — самообогащаться.

Одним — самоограничиваться, другим — самообогащаться.

Вот мне даже интересно, как же у них так получается — под звуки речей о величайшем геополитическом противостоянии, в котором Россия просто обязана победить, на третий год неукоснительного улучшения наших позиций заниматься вот этим вот: Неужели зоркие проверятели обратили внимание на то, что доблестный зам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх