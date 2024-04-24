Одним — самоограничиваться, другим — самообогащаться.

Вот мне даже интересно, как же у них так получается — под звуки речей о величайшем геополитическом противостоянии, в котором Россия просто обязана победить, на третий год неукоснительного улучшения наших позиций заниматься вот этим вот: Неужели зоркие проверятели обратили внимание на то, что доблестный зам.
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