Одним — самоограничиваться, другим — самообогащаться.

Вот мне даже интересно, как же у них так получается — под звуки речей о величайшем геополитическом противостоянии, в котором Россия просто обязана победить, на третий год неукоснительного улучшения наших позиций заниматься вот этим вот: Неужели зоркие проверятели обратили внимание на то, что доблестный зам.