Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс: что это может быть

С его помощью ударные средства будут получать координаты целей в реальном режиме времени.Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс целеуказания, с помощью которого ударные средства будут получать координаты целей в реальном режиме времени, рассказывают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии