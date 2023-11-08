Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Миронов ! В гробу твои рукоплескания Набиуллина видала ! Все остались на своих местах и ...даже ты !Миронов раскрыл, ...
  • Иван Щукин
    Вывод один, надо применять против укрофашистов более совершенное оружие с большей эффективностью разрушения да так чт...Украина может зар...
  • Ed Red
    Как в детском садике, детки пошалили, а теперь глазки в пол и в уголок постоятьБай-бай, Залужный...

Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс: что это может быть

Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс: что это может быть

С его помощью ударные средства будут получать координаты целей в реальном режиме времени.Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс целеуказания, с помощью которого ударные средства будут получать координаты целей в реальном режиме времени, рассказывают «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх