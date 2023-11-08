Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс: что это может быть

С его помощью ударные средства будут получать координаты целей в реальном режиме времени.Для Армии России разрабатывается стратосферный разведывательно-ударный комплекс целеуказания, с помощью которого ударные средства будут получать координаты целей в реальном режиме времени, рассказывают «Известия».