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Спасатели из Ленобласти заняли призовые места на «Пожарном Олимпе — 2023»

Валерия Бачевская и Жанна Звездина завоевали золото и бронзу в номинации среди женщин. Диспетчеры 100 пожарной части Леноблпожспаса заняли призовые места на Всероссийских открытых соревнованиях «Пожарный Олимп — 2023», передаёт корреспондент 78.

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