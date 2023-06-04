Спасатели из Ленобласти заняли призовые места на «Пожарном Олимпе — 2023»

Валерия Бачевская и Жанна Звездина завоевали золото и бронзу в номинации среди женщин. Диспетчеры 100 пожарной части Леноблпожспаса заняли призовые места на Всероссийских открытых соревнованиях «Пожарный Олимп — 2023», передаёт корреспондент 78.