ЦИК России аннулировал регистрацию Николая Бондаренко на выборах в Госдуму

7 сентября 2026 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России аннулировала регистрацию Николая Бондаренко, кандидата в депутаты Государственной думы девятого созыва от КПРФ по федеральному списку.
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