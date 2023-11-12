Сдавать квартиры посуточно можно будет только с согласия соседей

Сдавать квартиры посуточно в России можно будет только с согласия соседей. Из нового законопроекта, который готовится ко второму чтению, для предоставления квартиры в найм должно быть не против не менее 75% жителей многоквартирного дома.
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