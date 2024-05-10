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Терпеть не могу красивых женщин, они мне не дают спокойно наслаждаться тихим семейным счастьем

Терпеть не могу красивых женщин, они мне не дают спокойно наслаждаться тихим семейным счастьем

Вечер. Небольшой ресторан. Небольшое количество посетителей. Один из клиентов обращается к официанту:— Почему вчера, за те же самые деньги вы дали мне порцию в два раза больше, чем сегодня?— А где вы сидели?— А какое это имеет значение?— Имеет!— Ну, у окна?!— Ну разве не понятно, что тем, кто сидит у окна, мы даем порцию больше, потому что это же реклама для тех кто, снаружи!   - Экипажу приготовиться к посадке! Бортмеханик, доложите обстановку! - Нет левого шасси! - Аварийная посадка! Стюардесса! На борту еще есть запас спиртного? - Да! - Выдайте пассажирам, чтоб не волновались! - Вы уже один раз выдали после взлета, они теперь какое-то колесо по проходу катают.

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