Действующий под позывным «Счастливчик» военнослужащий группы Армии России «Юг» проинформировал о том, что опорники ВС киевского режима в расположенном на территории Донецкой Народной Республики населённом пункте Максимильяновка были дополнительно защищены при помощи бетона.
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