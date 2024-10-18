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Боец ВС РФ сообщил об укрепленных бетоном позициях ВСУ в Максимильяновке

Боец ВС РФ сообщил об укрепленных бетоном позициях ВСУ в Максимильяновке

Действующий под позывным «Счастливчик» военнослужащий группы Армии России «Юг» проинформировал о том, что опорники ВС киевского режима в расположенном на территории Донецкой Народной Республики населённом пункте Максимильяновка были дополнительно защищены при помощи бетона.

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