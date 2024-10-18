Действующий под позывным «Счастливчик» военнослужащий группы Армии России «Юг» проинформировал о том, что опорники ВС киевского режима в расположенном на территории Донецкой Народной Республики населённом пункте Максимильяновка были дополнительно защищены при помощи бетона.